"Король ґрунту" проти дебютанта: визначилися фіналісти Roland Garros-2022

У п'ятницю, 3 червня, відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У фіналі турніру Великого шолома зійдуться іспанець Рафаель Надаль і норвежець Каспер Рууд.

У півфіналі досвідчений Надаль переграв Александра Зверєва з Німеччини. Матч тривав 3 години 7 хвилин і завершився за рахунку 7:6, 6:6 на користь іспанця. Німецький тенісист відмовився продовжувати поєдинок через травму ноги та змушений був залишити корт на візку.

Для Рафаеля це буде 14-й фінал Roland Garros, до цього він виграв усі 13. Загалом Надаль позмагається за 22-й титул Великого шолома у своїй кар'єрі.

В іншому півфіналі Каспер Рууд з Норвегії обіграв хорвата Маріна Чиліча - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Зазначимо, що 23-річний Рууд є дебютантом фіналів на турнірах Великого шолома.

Фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу між Надалем і Руудом відбудеться в неділю, 5 червня.

Нагадаємо, раніше стали відомі фіналістки Roland Garros-2022 у жінок. Трофей розіграють перша ракета світу Іга Свентек (Польща) та 18-річна сенсація Корі Гауфф (США).

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