6 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

6 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

6 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

6 червня 2022 року – понеділок. 103-й день війни Росії проти України. 157-й день року. Яке сьогодні, 6 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

6 червня - День журналіста України. В сучасному світі слово професійних журналістів є справжньою влучною зброєю. Головна суть професії - донести важливу інформацію чи новину до громадськості максимально об'єктивно і всебічно. В українських національних традиціях завжди повага до публічного слова була надзвичайно високою. День журналістики було запроваджено 1994 року указом президента.

Також 6 червня - Всесвітній день тенісу. Практично кожній людині на планеті відома ця іграшка, яка існувала раніше у фізичному вигляді, а тепер є електронною. Її було вигадано 6 червня 1984 року. Тетріс - головоломка, яка створена з використанням геометричних фігур. Їх потрібно якомого швидше складати певним чином.

6 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

6 червня - день пам'яті преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського / Фото: commons.wikimedia.org

6 червня в церковному календарі – день пам'яті преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського. Преподобний Симеон Стовпник Дивногорець народився 521 року в Антіохії Сирійській в благочестивій родині. Отрок в шість років пішов в пустелю, де провів на самоті деякий час. А відразу після цього почав подвизатися на стовпі.

Преподобний Микита Переяславський народився в місті Переславля Залевського та працював завідувачем зборів казенних податків. Коли 1152 року князь Юрій Долгорукий вирішив перенести місто Переславль та кам'яний храм Всемилостивого Спаса, саме Микита грабував людей, забираючи у них гроші. Але Господь направив його на праведний шлях.

Пам’ятні дати 6 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні,6 червня:

1683 рік — в Англії в Оксфорді відкривають перший у світі публічний музей;

1882 рік — ньюйорківець Генрі Сілі отримує патент на електричну праску;

1925 рік — Волтер Крайслер засновує автомобільну корпорацію "Chrysler";

1933 рік — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкривають перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля;

1944 рік — в Західній Європі відкривають Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції;

1981 рік — зареєстровані перші хворі на СНІД;

1990 рік — Всеукраїнський православний собор у Києві проголошує патріархат УАПЦ і обирає митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 червня

Які сьогодні іменини: Іван, Григорій, Степан, Семен, Федір, Ксенія.

6 червня народилися:

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1847 рік — український історик, педагог, громадсько-політичний діяч Олександр Барвінський;

1889 рік — українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженць Києва Ігор Сікорський;

1937 рік — український поет Петро Перебийніс;

1950 рік — український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України Юрій Спіженко;

1965 рік — український економіст і політик Богдан Данилишин.

Погода на 6 червня

6 червня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові вдень небо затягнеться хмарами, без опадів. У Харкові ясно до вечора, без опадів. В Одесі хмарна погода увесь день, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +14 вночі. У Львові +24 вдень та +11 вночі. У Харкові +24 вдень та +14 вночі. В Одесі +25 вдень та +17 вночі.