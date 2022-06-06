Астрологічний прогноз на 6 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: професійні проєкти, розпочаті цього дня, найімовірніше, будуть успішними, тому бажано не втратити щасливого шансу і призначити їх на цей час.

Символ дня: скринька зі скарбами.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: уваровіт, гранат.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, хоч би якими несерйозними вони видавалися, можуть мати тяжкі наслідки, тож лікування варто розпочинати без зволікань.

Сни дня: сни можуть містити підказку про те, чим людина насправді має займатися у житті. Якщо побачена уві сні професія не співпадає з реальною, людині варто замислитися над тим, як це вирішити.

Афоризм дня: "Якщо веселка довго тримається, на неї перестають дивитися" (Йоганн Вольфганг фон Гете).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Федолам – наділяє творчими здібностями і почуттям гумору.

Магія та містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на примирення із друзями або колегами.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя – він може негативно позначитися на самопочутті.

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