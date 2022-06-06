Зеленський побував у районі Бахмута та Лисичанська, де поспілкувався з військовими

Зеленський побував у районі Бахмута та Лисичанська, де поспілкувався з військовими

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної ситуації на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

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