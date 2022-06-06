Зеленський побував у районі Бахмута та Лисичанська, де поспілкувався з військовими

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної ситуації на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.
Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.
Читайте також:
- Зеленський вперше від початку війни відвідав Запоріжжя, де поспілкувався з маріупольцями та військовими (відео)
- Зеленський виступив на Литовської національної кінопремії та вшанував пам'ять вбитого росіянами кінорежисера (відео)
- "Бажаю добробуту": Зеленський привітав британську королеву з платиновою річницею правління