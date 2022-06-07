7 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

7 червня 2022 року – вівторок. 104-й день війни Росії проти України. 158-й день року. Яке сьогодні, 7 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 червня - Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Подія була встановлена ООН, щоб донести до самих споживачів та виробників їжі інформацію щодо безпеки харчових продуктів. Сталося це в грудні 2018 року.

Також 7 червня - починається Всесвітній тиждень серцевого ритму. Його затвердили 2002 року за ініціативою Альянса аритмії, що об'єднує лікарів, політиків, благодійні організації, а також тих людей, які страждають на захворювання судинної системи та серця.

А ще 7 червня - День відеомагнітофона. Вперше цей прилад був винайдений 1956 року і з того часу користувався широкою популярністю, поки його не витіснили смартфони і персональні комп'ютери. Перші ж відеомагнітофони для домашнього використання випустили 1969 року.

7 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

7 червня - Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя / Фото: commons.wikimedia.org

7 червня в церковному календарі – Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя. Коли чесна голова Іоанна Хрестителя була відтята, її віднесли Іродіяді, яка побоялася ховати голову разом із тілом. Звеліла вона викинути труп деінде. Хоча учні Іоанна вночі таємно поховали тіло у Севастії. Голову ж Хрестителя Іродіяда закопала глибоко в своєму замку. Під час заворушень у Константинополі голову Іоанна Хрестителя віднесли до міста Емеси. Звідти під час набігів сарацинів її віднесли до Комани, а там, за часів іконоборських гонінь, її сховали в землі. З відновленням іконошанування патріарх Ігнатій побачив вночі видіння з місцем, де захована голова. Розповів він про це імператору і той послав до Комани посольство, яке і знайшло голову Іоанна. Сталося це близько 850 року. Пізніше голову знову перенесли. На цей раз до Константинополя. Саме 7 червня вона була покладена в придворній церкві.

Пам’ятні дати 7 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 червня:

1099 рік — війська хрестоносців під час їхнього першого походу починають облогу Єрусалиму;

1498 рік — Колумб вирушає у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкриває сучасний острів Гаїті;

1775 рік — Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати Америки;

1903 рік — у Берліні французький учений Кюрі оголошує про відкриття нового хімічного елементу — полонію;

1905 рік — японські війська беруть Сахалін;

1919 рік — у Нью-Йорку вперше провели письмові тести для одержання посвідчення водія;

1919 рік — розпочинається Чортківська офензива УГА;

1920 рік — уряд Української Народної Республіки переїжджає з Вінниці до Жмеринки;

1929 рік — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворюють суверенну державу Ватикан;

1939 рік — Третій Рейх укладає пакти про ненапад з Латвією й Естонією;

1945 рік — усім німцям у зонах окупації союзників наказують дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;

1963 рік — відбувається теледебют групи "Роллінґ Стоунз";

1967 рік — Ізраїль бере під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 рік — Верховна Рада України приймає рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки;

1998 рік — в Ешфорді (Велика Британія) відбувається концерт найбільшого у світі оркестру (2 212 музикантів).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 червня

Які сьогодні іменини: Іван, Григорій, Семен, Микита, Федір, Степан, Олена, Ксенія, Оксана.

7 червня народилися:

1827 рік — український громадський діяч, вчений-юрист, поет Георгій Андрузький;

1883 рік — український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог Шевченко Олександр Васильович;

1886 рік — український мистецтвознавець Кость Широцький;

1916 рік — український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова Петро Дужий;

1925 рік — український дисидент Іван Кандиба;

1926 рік — український художник-графік Анатолій Базилевич;

1978 рік — український легкоатлет Піскунов Владислав.

Погода на 7 червня

7 червня в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмари довго не протримаються, в другій половині дня вже буде ясно, без опадів. У Харкові похмура погода з середини дня, без опадів В Одесі майже весь день буде похмурим, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +15 вночі. У Львові +27 вдень та +13 вночі. У Харкові +24 вдень та +13 вночі. В Одесі +26 вдень та +17 вночі.