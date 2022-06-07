Астрологічний прогноз на 7 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день може принести із собою страхи та побоювання, які, на щастя, не мають реального підґрунтя, вони – лише вплив Місяця, від якого вже завтра не зостанеться і сліду. Для роботи та фінансових операцій час не найсприятливіший, тому не варто займатися справді серйозними проєктами, краще завершити ті, що вже в роботі.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, коричневий.

Щасливий камінь дня: серпентин (змійовик).

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань – необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня не містять жодної важливої інформації, тож хоч би якими неприємними або моторошними вони не були, не варто брати їх до уваги.

Афоризм дня: "Наскільки людина перемагає страх, настільки вона людина" (Томас Карлайл).

Геометрична фігура дня: зигзаг – символ блискавки й родючості, те саме, що тризуб і грім.

Ангел-охоронець дня: Амас – дарує креативні таланти та здатність до наук, а також виконує бажання.

Магія та містика дня: не можна займатися любовною магією, особливо якщо йдеться про примусовий приворот.

Табу дня: не можна дивитися у дзеркало, ще гірше – бити його.

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