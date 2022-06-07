В Одесі чути вибухи - ЗМІ

Проти ночі 7 червня 2022 року ЗМІ та юзери соціальних мереж повідомили про вибухи в Одесі.
Про це пише Думська у Telegram-каналі.
"В Одесі чути стрілянину. Це працює наша ППО. Без паніки. Перебувайте у безпечному місці", - йдеться у повідомленні.
Також з'явилася інформація про звуки вибухів.
Залишайтеся в укриттях, не нехтуйте безпекою.
Нагадуємо, що не варто поширювати фото та відео з місця подій.
Наразі інформація про вибухи перевіряється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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