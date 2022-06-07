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В Одесі чути вибухи - ЗМІ

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Проти ночі 7 червня 2022 року ЗМІ та юзери соціальних мереж повідомили про вибухи в Одесі.

Про це пише Думська у Telegram-каналі.

"В Одесі чути стрілянину. Це працює наша ППО. Без паніки. Перебувайте у безпечному місці", - йдеться у повідомленні.

Також з'явилася інформація про звуки вибухів. 

Залишайтеся в укриттях, не нехтуйте безпекою. 

Нагадуємо, що не варто поширювати фото та відео з місця подій. 

Наразі інформація про вибухи перевіряється. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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