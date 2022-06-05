Великомасштабні навчання НАТО розпочалися біля берегів Швеції: деталі

У навчаннях візьмуть участь 14 країн-членів Альянсу.

Поблизу шведських берегів у неділю розпочинаються військово-морські навчання країн-членів НАТО BALTOPS 2022.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Північноатлантичний альянс.

У навчанні візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які подали заяву на вступ до НАТО.

Загалом у навчаннях будуть залучені 45 бойових кораблів, 7 тис. військовослужбовців та 75 літаків та вертольотів.

За даними 6-го оперативного флоту США, зараз в акваторії Балтійського моря знаходяться три американські бойові кораблі — великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого знаходяться підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл") та ракетний есмінець USS Gravely ("Грейвелі").

Раніше йшлося про те, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне свої умови, тому Альянс продовжує вести переговори.

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