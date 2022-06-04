Астрологічний прогноз на 4 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати великі й серйозні проєкти цього дня не варто — успіху вони все одно не матимуть, тож краще обмежитися дрібними повсякденними справами. Важливі рішення ухвалювати також не слід, а ось обмірковувати їх ніхто заборонити не може.

Символ дня: журавель.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, волошковий.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася цього дня, виявиться необтяжливою і доволі швидко минеться. Можна робити омолоджувальні процедури – вони гарно вплинуть на зовнішність.

Сни дня: сновидіння цього місячного дня часто бувають пророчими, тож те, що з ними робити, залежатиме від сюжету. Якщо він приємний — про нього краще нікому не розповідати, аби не наврочити, а ось про сон з поганим змістом бажано сповістити всіх — тоді він точно не справдиться.

Афоризм дня: "Даремним є навчання без думки, небезпечною є думка без навчання" (Конфуцій).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Елар — нагороджує людину силою волі та впевненістю у своїх силах.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, мета яких — залучення кохання, а також привороти, та лише в разі, якщо йдеться про двох людей, що люблять одне одного — насильство над особистістю тут неприпустиме.

Табу дня: в жодному разі не можна нікому нічого позичати і навіть просто давати.

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