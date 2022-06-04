Астрологический прогноз на 4 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: к большим и серьезным проектам сегодня приступать не стоит – успехом они все равно не увенчаются, лучше ограничиться мелкими повседневными делами. Важные решения также принимать не стоит, а вот обдумывать их никто запретить не сможет.

Символ дня: журавль.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, васильковый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, окажется необременительной и достаточно быстро пройдет. Можно делать омолаживающие процедуры – они окажут благотворное влияние на внешность.

Сны дня: сновидения нынешнего лунного дня часто бывают пророческими, поэтому то, как с ними быть, будет зависеть от сюжета. Если он приятный, то о нем лучше никому не рассказывать – чтобы не сглазить, а вот о сне с плохим содержанием желательно оповестить всех – тогда он точно не сбудется.

Афоризм дня: "Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения" (Конфуций).

Геометрическая фигура дня: овал.

Ангел-хранитель дня: Элар – награждает человека силой воли и уверенностью в своих силах.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, цель которых – привлечение любви, и привороты, но только в том случае, если речь идет о двух любящих друг друга людях – насилие над личностью в этом смысле недопустимо.

Табу дня: ни в коем случае нельзя никому ничего одалживать и даже просто давать.

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