Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 31 мая

Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 31 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для того, чтобы приступить к реализации новых проектов – причем чем масштабнее и грандиознее они будут, тем больше шансов на то, что их удастся успешно воплотить в жизнь. Также важно обращать внимание на то, что, образно говоря, "упадет в руки" в это время – все это пригодится в самое ближайшее время. 

Символ дня: рыба с разверстой пастью. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый. 

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительны: уже через несколько дней – разумеется, при своевременном лечении – от них не останется и следа. Нельзя лечить зубы – последствия таких манипуляций могут оказаться непредсказуемыми. 

Сны дня: сны нынешней ночи, даже будучи настоящими кошмарами, к счастью, не сбудутся. 

Афоризм дня: "Человек должен жить в своем собственном ритме – любой ценой" (Генри Миллер). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Альвасар – вестник победы во всех жизненных сферах. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Табу дня: нельзя проявлять агрессию – ничего, кроме ответной агрессии, такое поведение не принесет. 

Читайте также:

Ничего не известно о матери. Тайны пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Ничего не известно о матери. Тайны пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Следующая публикация