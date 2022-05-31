Астрологический прогноз на 31 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для того, чтобы приступить к реализации новых проектов – причем чем масштабнее и грандиознее они будут, тем больше шансов на то, что их удастся успешно воплотить в жизнь. Также важно обращать внимание на то, что, образно говоря, "упадет в руки" в это время – все это пригодится в самое ближайшее время.

Символ дня: рыба с разверстой пастью.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительны: уже через несколько дней – разумеется, при своевременном лечении – от них не останется и следа. Нельзя лечить зубы – последствия таких манипуляций могут оказаться непредсказуемыми.

Сны дня: сны нынешней ночи, даже будучи настоящими кошмарами, к счастью, не сбудутся.

Афоризм дня: "Человек должен жить в своем собственном ритме – любой ценой" (Генри Миллер).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Альвасар – вестник победы во всех жизненных сферах.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию – ничего, кроме ответной агрессии, такое поведение не принесет.

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