Астрологічний прогноз на 31 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий длятого, щоб розпочати реалізацію нових проєктів – до того ж, чим масштабнішими і грандіознішими вони будуть, тим більше шансів на те, що їх вдасться успішно втілити в життя. Також важливо звертати увагу на те, що, образно кажучи, "впаде в руки" в цей час — все це знадобиться найближчим часом.

Символ дня: риба з розгорнутою пащею.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: коричневий, каштановий.

Щасливе каміння дня: жадеїт, халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби нинішнього місячного дня нетривалі: вже за кілька днів — зрозуміло, за своєчасного лікування — від них не залишиться і сліду. Не можна лікувати зуби – наслідки таких маніпуляцій можуть виявитися непередбачуваними.

Сни дня: сни нинішньої ночі, навіть будучи справжніми кошмарами, на щастя, не справдяться.

Афоризм дня: "Людина повинна жити у своєму власному ритмі — за всяку ціну" (Генрі Міллер).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Альвасар — вісник перемоги у всіх життєвих сферах.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали, що позбавляють пороблення і пристріту.

Табу дня: не можна виявляти агресію – нічого, крім агресії у відповідь, така поведінка не принесе.

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