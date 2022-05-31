Українські військові знищили 78 росіян та два ворожі "Гради"

В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони на Південнобузькому напрямі, ворог залишив село Миколаївка, на півночі Херсонщини.
Це призвело до панічних настроїв та деморалізувало рашистів в інших підрозділах.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 росіян, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата «Піон», 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної техніки.
Нагадаємо, на Криворізькому напрямку ворог здійснює контрбатарейну боротьбу.
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