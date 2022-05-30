"Ми просто зобов'язані": Дуда підтвердив, що Польща готова стати гарантом безпеки України

Президент Польщі Анджей Дуда під час економічного саміту в Давосі розповів про становище біженців з України у Польщі та підтримку України на політичній арені.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України.

Про це Анджей Дуда заявив в інтерв'ю CNN.

"Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та гарантом миру, то Польща братиме участь у цьому. Це вам не Угорщина зі своїм вічним невдоволенням чи Німеччина з "швидкою" допомогою", - сказав Анджей Дуда.

Також президент Польщі підняв тему російської пропаганди, зауваживши, що всі поляки знають, що таке пропаганда Кремля.

"Усі знають, що це марна інформація. Ми всі добре знаємо, що українці не нацисти. Можу сказати, що добре знаю Україну. Я побував там у багатьох місцях. Це напад на вільну і суверенну державу. Країна, яка хотіла стати незалежною і дуже багато працювала для цього", - сказав Анджей Дуда.

Анджей Дуда подякував своїм громадянам за безпрецедентну допомогу, яку вони надали біженцям з України:

"Я дуже пишаюся своїми співвітчизниками, які не лише відкрили свої серця, а й домівки для біженців. Поляки вже прийняли під свої дахи понад 2 мільйони. Українці, більшість з яких – жінки та діти. Особисто для мене це дуже зворушлива ситуація. Я запевняю всіх тих, хто воює в Україні, усіх солдатів, що їхні жінки та діти з нами в безпеці".

Нагадаємо, у Варшаві українці провели марш вдячності польському народу (фото, відео).

Тим часом наразі активно обговорюють інформацію від польських прикордонників, що нібито під час повторного перетину українсько-польського кордону за біометричним паспортом у проїзді громадянам України відмовлять, якщо використані усі 90 днів перебування на території Польщі і загалом ЄС. Як українцям після 90 днів перебування перетинати кордон, що кажуть прикордонники Польщі і юристи, читайте матеріалі.

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