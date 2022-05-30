Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани окупантів - ISW

Український контрнаступ на північному заході Херсонської області змусив російські війська зайняти оборонні позиції.

Контрнаступ може завадити Росії просуватися територією України, а також ускладнить контроль над окупованими територіями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Крім того, російські війська продовжують спроби повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк. Українські війська провели обмежений контрнаступ і витіснили російське угруповання з Тошківки, що може завадити російським операціям в околицях Попасної.

Російські війська продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не зробили жодного підтвердженого просування до Слов’янська. Окупанти продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута.

Нагадаємо, що українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 29 травня відбили 14 атак російських військових, ще на трьох локаціях тривають бої. Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

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