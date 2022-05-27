Стало відомо, коли до України прийде 30-градусна спека

Літо в Україні розпочнеться з теплої погоди - у перші числа червня у південній та східній частині країни буде навіть спекотно - температура підніметься до 27-33°.

А ближче до вихідних, 4-5 червня, спекотою погода буде вже у всіх регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 червня вдень на крайньому заході країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15°, на південному сході країни 14-19°, вдень 21-27°, у південній та східній частині 27-33°.

2 червня в Україні буде без опадів, 3-4 червня у західних, північних, Вінницькій областях, 5-6 червня в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози. Температура 2-4 червня вночі 10-16°, вдень 24-29°, на півдні країни та Закарпатті до 32°, у північно-східних областях 21-26°, 5-6 червня вночі 13-19°, вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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