Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії

Армія РФ обстріляла Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині.

Російські окупанти в ніч проти 30 травня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з затяжною тривогою... Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Люди не постраждали", - написав він.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли церкву. Це вже другий випадок в області, коли армія РФ поцілила по храму.

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