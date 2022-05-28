На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли церкву

Ніч у Дніпропетровській області була не спокійна: Криворізькому районі знову стріляли росіяни.

Армія Російської Федерації вдарила з артилерії по Зеленодольській громаді. В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За його словами, є руйнування. На щастя, люди не постраждали.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки РФ обстріляли церкву. Пошкоджено вікна, огорожу та ворота.

"Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "рускій мір".

Нагадаємо, розпочалась 94 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили вісім атак країни агресорки протягом доби. Детальніше про ситуацію на фроні - у ранковому зведенні 28 травня.

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