На Днепропетровщине русские оккупанты обстреляли церковь

Ночь в Днепропетровской области была неспокойной: Криворожском районе снова стреляли россияне.
Армия Российской Федерации ударила из артиллерии по Зеленодольскому обществу. В других общинах Днепропетровщины ночь прошла тихо.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
По его словам, есть разрушения. К счастью, люди не пострадали.
В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупаты страны-агрессора РФ обстреляли церковь. Повреждены окна, ограждения и ворота.
"Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали по храму. Гатят без разбора. Это все, что нужно знать о "русском мире".
Напомним, начались 94 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили восемь атак страны агрессорки в течение суток. Детальнее о ситуации на фроне — в утренней сводке 28 мая.
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