У Дніпрі чоловіку посеред вулиці відрізали ніс та викинули його в смітник

Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження, його шукають правоохоронці.
У Дніпрі 26 травня невідомий напав на чоловіка з ножем та відрізав йому ніс. Пригода сталася на житловому масиві "Перемога".
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Постраждалого з закривавленим обличчям госпіталізували до міської лікарні.
Під час обстеження території поліцейські знайшли ніс в одному з сміттєвих баків. Нападник потрапив на камери відеоспостереження. Судячи із записів, чоловік був разом із жінкою. Їх шукають правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці в сторону п'ятиповерхового будинку. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
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