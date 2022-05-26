Жданов оцінив шанси України втримати контроль над Луганщиною

Росія контролює 95% території Луганської області. Основний театр бойових дій розгортається за Сєверодонецьк і "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут.

Військовий експерт Олег Жданов підкреслює, що у ЗСУ є шанс втримати ці 5%.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це буде дуже важко. Вірогідність цього не така велика на сьогодні. Але шанс втримати є, особливо місто Сєверодонецьк. Якщо ми зможемо забезпечити сухопутний коридор для підживлення нашого угруповання у місті Сєверодонецьк, тоді, так, є шанс втримати цю територію. Хоча РФ буде кидати в бій стільки військ, скільки у неї буде на даний момент боєздатних частин", - пояснює ТСН.ua Олег Жданов.

Відповідаючи на запитання про те, чи загрожує Сєверодонецьку доля Маріуполя, військовий експерт підтвердив, що це можливо, але якщо російським військам вдасться з’єднатися десь між Попасною та Лиманом. Тоді Сєверодонецьк може опинитися в оточенні. Але Генштаб контролює ситуацію і принаймні буде здійснюватися відведення військ, щоб не допустити цього оточення, якщо така загроза стане реальною.

Якраз траса Лисичанськ-Бахмут, за словами Олега Жданова, і забезпечує, буде чи не буде кільце. Якщо росіяни переріжуть трасу, то гарнізон Сєверодонецька не зможе вести бойові дії, у них не буде підживлення ні паливом, ні боєприпасами, ні їжею.

"Це "дорога життя" на сьогодні. До речі в самому Сєверодонецьку ситуація я б сказав мабуть найліпша, бо там наші війська дають гідний опір ЗС РФ і утримують ті позиції, які займали. Так, бої точаться на околицях міста, але просування російських військ не спостерігається на жодному з напрямків. Хоча вони атакують місто з трьох напрямків. А ось ця дорога – це і є траса забезпечення наший військ. Вона не єдина, одразу скажу, але основна", - підсумовує Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, скільки триватиме битва за Донбас.

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