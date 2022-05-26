92% громадян України погано ставляться до РФ: результати опитування

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну знизило нормальне ставлення українців до росіян. Зараз 92% громадян нашої країни погано ставляться до РФ спільноти.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Як повідомляються, опитування інститут провів упродовж 13-18 травня. Проходило воно методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Експерти опитали 2000 респондентів з усіх регіонів України.

За останні три роки, кажуть у інституті, серед українців поступово знижувалося позитивне ставлення до Росії , але навіть попри ескалацію біля кордонів України 34% населення України на початку лютого добре ставилися до РФ.

Проте зараз позитивне ставлення до росіян залишилося лише у 2% населення України. 92% ставляться погано.

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“Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 тисяч осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора”, - наголосили у інституті соціології.

Яка ситуація в регіонах

На півдні України до Росії погано ставляться 90% населення, на Сході - 85%. Хоча на початку лютого ці показники були на рівні 45 та 53% відповідно.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. За добу поранено 14 людей, одна жінка загинула.

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