Окупанти обстріляли Миколаївську область: є жертви

У ніч проти 26 травня загинули дві людини, ще дві отримали поранення через обстріли росіян Миколаївської області.

Крім того, є руйнування внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За інформацією відомства, одна людина загинула через обстріли селища Первомайське, інша — в одному з населених пунктів Березнегуватської громади. Серед травмованих — житель села Солончаки Куцурубської громади та житель Березнегуватської громади.

Російські війська також пошкодили чотири об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури у Солончаках, у селі Котляреве пошкодили магазин та житловий будинок, а також зруйнували та пошкодили житлові будинки на території Широківської громади.

Нагадаємо, в Луганській області 25 травня російські окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів. Через обстріли горіли будинки, квартири, фінустанови.

Бої за Луганщину: окупанти захопили вже 90% області

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