92% граждан Украины плохо относятся к РФ: результаты опроса

Полномасштабное вторжение России в Украину снизило нормальное отношение украинцев к россиянам. Сейчас 92% граждан нашей страны плохо относятся к РФ сообществу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как сообщается, опрос институт провел в течение 13-18 мая. Проходило оно методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Эксперты опросили 2000 респондентов из всех регионов Украины.

За последние три года, говорят в институте, среди украинцев постепенно снижалось отношение к России, но даже, несмотря на эскалацию у границ Украины, 34% населения Украины в начале февраля хорошо относились к РФ.

Однако сейчас положительное отношение к россиянам осталось только у 2% населения Украины. 92% относятся плохо.

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"Впрочем, важно понимать, что 2% — это около 500 тысяч человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору", — отметили в институте социологии.

Какая ситуация в регионах

На юге Украины к России плохо относятся 90% населения, на Востоке – 85%. Хотя в начале февраля эти показатели были на уровне 45 и 53% соответственно.

Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. За сутки ранены 14 человек, одна женщина погибла.

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