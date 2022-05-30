Росія зі своєї території нещадно б'є по Сумщині: зафіксовано 30 вибухів

Росія зі своєї території нещадно б'є по Сумщині: зафіксовано 30 вибухів

Російська Федерерація продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Ввечері у неділю, 29 травня, росіяни знову відкрили вогонь по прикордонню.

На щастя, втрат серед особового складу українських захисників та техніки немає.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Окупанти продовжують обстрілювати з боку рф прикордонні населені пункти Сумської області. Близько 17:20-17:45 спостерігачі зафіксували близько 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бояро-Лежачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти зранку 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації. За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.

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