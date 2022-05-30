Вперше за сім років українські боксери не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату Європи

Україна не була представлена жодним боксером у фіналі чемпіонату Європи, який триває Єревані (Вірменія).
Українці були представлені у чотирьох півфіналах, але у всіх програли, забезпечивши собі бронзові медалі.
Призерами континентальної першості стали: Дмитро Замотаєв (вагова категорія до 51 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Юрій Захареєв (до 71 кг) та Іван Сапун (до 80 кг).
Востаннє у фіналі чемпіонату Європи не було жодного українця 2015 року.
На минулому ЧЄ, що проходив у рамках Європейських ігор-2019 у Мінську, Україна здобула чотири медалі: два "золота" та по одній срібній та бронзовій нагороді.
Нагадаємо, що російський президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов опинився в епіцентрі нового скандалу, опублікувавши у соцмережах карту Росії з анексованим Кримом.
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