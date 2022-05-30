Вперше за сім років українські боксери не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату Європи

Вперше за сім років українські боксери не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату Європи

Україна не була представлена жодним боксером у фіналі чемпіонату Європи, який триває Єревані (Вірменія).

Українці були представлені у чотирьох півфіналах, але у всіх програли, забезпечивши собі бронзові медалі.

Призерами континентальної першості стали: Дмитро Замотаєв (вагова категорія до 51 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Юрій Захареєв (до 71 кг) та Іван Сапун (до 80 кг).

Востаннє у фіналі чемпіонату Європи не було жодного українця 2015 року.

На минулому ЧЄ, що проходив у рамках Європейських ігор-2019 у Мінську, Україна здобула чотири медалі: два "золота" та по одній срібній та бронзовій нагороді.

Нагадаємо, що російський президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов опинився в епіцентрі нового скандалу, опублікувавши у соцмережах карту Росії з анексованим Кримом.

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