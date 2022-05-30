Впервые за семь лет украинские боксеры не сумели пробиться в финал чемпионата Европы

Впервые за семь лет украинские боксеры не сумели пробиться в финал чемпионата Европы

Украина не была представлена ни одним боксером в финале чемпионата Европы, который длится Ереване (Армения).

Украинцы были представлены в четырех полуфиналах, но у всех проиграли, обеспечив себе бронзовые медали.

Призерами континентального первенства стали Дмитрий Замотаев (весовая категория до 51 кг), Юрий Шестак (до 60 кг), Юрий Захареев (до 71 кг) и Иван Сапун (до 80 кг).

В последний раз в финале чемпионата Европы не было ни одного украинца 2015 года.

На прошлом ЧЕ, проходившем в рамках Европейских игр-2019 в Минске, Украина завоевала четыре медали: две "золота" и по одной серебряной и бронзовой награде.

Напомним, что российский президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев оказался в эпицентре нового скандала, опубликовав в соцсетях карту России с аннексированным Крымом.

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