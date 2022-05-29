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"Позвони мне, позвони": глава МИД Латвии высмеял звонок Макрона и Шольца Путину

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"Позвони мне, позвони": глава МИД Латвии высмеял звонок Макрона и Шольца Путину

Фото: Associated Press

Эдгарс Ринкевичс опубликовал пост со стихотворением советского поэта Роберта Рождественского "Позвони мне, позвони".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс потролил тех лидеров стран, которые часто звонят по телефону Владимиру Путину.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter.

"На злобу дня" – написал министр на русском языке, после чего опубликовал отрывок стихотворения советского поэта Роберта Рождественского, который положили на мелодию в кинофильме "Карнавал" (1981 г.)

Таким образом Ринкевичс намекнул на очередной телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным, который состоялся 28 мая.

Ранее немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил, почему канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

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