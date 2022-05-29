"Позвони мне, позвони": глава МИД Латвии высмеял звонок Макрона и Шольца Путину

"Позвони мне, позвони": глава МИД Латвии высмеял звонок Макрона и Шольца Путину

Эдгарс Ринкевичс опубликовал пост со стихотворением советского поэта Роберта Рождественского "Позвони мне, позвони".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс потролил тех лидеров стран, которые часто звонят по телефону Владимиру Путину.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter.

"На злобу дня" – написал министр на русском языке, после чего опубликовал отрывок стихотворения советского поэта Роберта Рождественского, который положили на мелодию в кинофильме "Карнавал" (1981 г.)

На злобу дня:

«Позвони мне, позвони, ⁰Позвони мне, ради Бога. ⁰Через время протяни⁰Голос тихий и глубокий.

/Роберт Рождественский/ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2022

Таким образом Ринкевичс намекнул на очередной телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным, который состоялся 28 мая.

Ранее немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил, почему канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

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