Джонсон призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии

Британский премьер заверил, что Украина устоит в борьбе с РФ, а Лондон обязательно поможет ей в этом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что его страна "бок о бок стоит со своими украинскими друзьями" и поддерживает Украину в борьбе с РФ.

Об этом он заявил в поздравлении второму международному благотворительному телемарафону Save Ukraine, который одновременно проходит в столицах Киеве и Берлине.

Джонсон призвал оказать "непрерывную поддержку храброму украинскому народу".

"Они (украинцы. — Ред.) просят только одного: жить в мире и свободе на своей земле. Это право каждой нации. Но те, кто верят в это, должны выступить единым фронтом против путинской агрессии. Мы стоим бок о бок с нашими украинскими друзьями с самого начала этой войны. Мы предоставляем все необходимое оборудование. И чтобы отбивать атаки даже с моря, и на суше", — подчеркнул британский премьер.

Он уверен, что Украина выстоит в борьбе с российским нашествием, а Британия поможет украинцам в этом.