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Сумську область знову обстріляли з території Росії

Сумську область знову обстріляли з території Росії

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Сумську область знову обстріляли з території Росії

ФОТО: Дмитро Живицький / Telegram

Українські прикордонники зафіксували 20 вибухів.

Окупанти 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, у Генштабі попередили, що загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі все ще зберігається.

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