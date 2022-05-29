Сумську область знову обстріляли з території Росії

Українські прикордонники зафіксували 20 вибухів.
Окупанти 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.
Нагадаємо, у Генштабі попередили, що загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі все ще зберігається.
Читайте також:
- На Сумщині рятувальники розбирають завали після ракетних ударів окупантів (фото)
- Обстріли прикордонних регіонів України: чи хоче РФ знову взяти контроль над територіями
- Окупантам не вдалося прорватися через державний кордон у Сумській області