Сумскую область снова обстреляли с территории России

Украинские пограничники зафиксировали 20 взрывов.
Оккупанты 29 мая в очередной раз обстреляли Сумщину с территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, потерь среди личного состава и техники нет.
Напомним, в Генштабе предупредили, что угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси все еще сохраняется.
Читайте также:
- В Сумской области спасатели разбирают завалы после ракетных ударов оккупантов (фото)
- Обстрелы приграничных регионов Украины: хочет ли РФ снова взять контроль над территориями
- Оккупантам не удалось прорваться через государственную границу в Сумской области