Сумскую область снова обстреляли с территории России

Украинские пограничники зафиксировали 20 взрывов.

Оккупанты 29 мая в очередной раз обстреляли Сумщину с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, в Генштабе предупредили, что угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси все еще сохраняется.

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