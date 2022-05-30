Церковний календар на 30 травня - кому моляться віряни

30 травня - день пам'яті апостола Андроніка і тих, хто з ним / Фото: commons.wikimedia.org

Якому святому молитися 30 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 30 травня в церковному календарі

30 травня вшановують пам’ять апостола Андроніка і тих, хто з ним. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 30 травня — день пам’яті апостола Андроніка і тих, хто з ним

У понеділок, 30 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола Андроніка і тих, хто з ним.

Він був апостолом з числа семидесяти, єпископом Паннонії. Андронік і його помічниця Юнія були родичами апостола Павла і часто згадуються в його сподвижницьких трудах. Про них він пише в посланні до римлян. Проповідував апостол Андронік по всьому світу, надихнув багатьох язичників стати християнами, руйнував язичницькі святині, будував християнські церкви та творив різні чудеса. Після всіх цих праць та утисків зі сторони язичників Андронік та Юнія померли мирною смертю в поважному віці.

Також існує ще одна версія, згідно з якою Андронік та його супутниця померли мученицькою смертю в Євгенії. За часів правління імператорів Аркадія та Гонорія їхні мощі були знайдені. Це було V століття. Ніби-то про це згадується в одкровенні Миколі Каліграфу.

Церковний календар на 30 травня: відео

Народні прикмети

Місяць зростаючий і йде дощ, то літо буде дощовим.

На 30 травня не вщухає північний вітер - чекайте на холодне літо.

Почали квітнути горобина, яблуня і бузок - можна вирушати на риболовлю.

Що не можна робити 30 травня