Церковный календарь на 30 мая — кому молятся верующие

30 мая – день памяти апостола Андроника и тех, кто с ним / Фото: commons.wikimedia.org

Какому святому молиться 30 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 30 мая в церковном календаре

30 мая чтят память апостола Андроника и тех, кто с ним. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 30 мая – день памяти апостола Андроника и тех, кто с ним

В понедельник, 30 мая 2022 года, церковь чтит память апостола Андроника и тех, кто с ним.

Он был апостолом из числа семидесяти, епископом Паннонии. Андроник и его помощница Юния являлись родственниками апостола Павла и часто упоминаются в его сподвижнических трудах. О них он пишет в послании римлянам. Проповедовал апостол Андроник по всему миру, вдохновил многих язычников стать христианами, разрушал языческие святыни, строил христианские церкви и творил разные чудеса. После всех этих трудов и притеснений со стороны язычников Андроник и Юния скончались мирной смертью в почтенном возрасте.

Также существует еще одна версия, согласно которой Андроник и его спутница скончались мученической смертью в Евгении. Во времена правления императоров Аркадия и Гонория их мощи были найдены. Это был V век. Как будто об этом упоминается в откровении Николае Каллиграфа.

Церковный календарь на 30 мая: видео

Народные приметы

Луна растущая и идет дождь, то лето будет дождливым.

На 30 мая не утихает северный ветер – ждите холодного лета.

Начали цвести рябина, яблоня и сирень – можно отправляться на рыбалку.

Что нельзя делать 30 мая