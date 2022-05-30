"Мы просто обязаны": Дуда подтвердил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Польши Анджей Дуда во время экономического саммита в Давосе рассказал о положении беженцев из Украины в Польше и о поддержке Украины на политической арене.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины.

Об этом Анджей Дуда заявил в интервью CNN.

"Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, то Польша будет участвовать в этом. Это вам не Венгрия со своим вечным недовольством или Германия с "скорой" помощью", — сказал Анджей Дуда.

Также президент Польши затронул тему российской пропаганды, заметив, что все поляки знают, что такое пропаганда Кремля.

"Все знают, что это бесполезная информация. Мы все хорошо знаем, что украинцы не нацисты. Могу сказать, что хорошо знаю Украину. Я побывал там во многих местах. Это нападение на свободное и суверенное государство. Страна, которая хотела стать независимым и очень много работало для этого", — сказал Анджей Дуда.

Анджей Дуда поблагодарил своих граждан за беспрецедентную помощь, которую они предоставили беженцам из Украины:

"Я очень горжусь своими соотечественниками, которые не только открыли свои сердца, но и дома для беженцев. Поляки уже приняли под свои крыши более 2 миллионов. Украинцы, большинство из которых – женщины и дети. Лично для меня это очень трогательная ситуация. Я уверяю всех воюющих в Украине всех солдат, что их женщины и дети с нами в безопасности".

Напомним, в Варшаве украинцы провели марш благодарности польскому народу (фото, видео).

Между тем, сейчас активно обсуждают информацию от польских пограничников, что якобы во время повторного пересечения украинско-польской границы по биометрическому паспорту в проезде гражданам Украины откажут, если использованы все 90 дней пребывания на территории Польши и в целом ЕС. Как украинцам после 90 дней пребывания пересекать границу, что говорят пограничники и юристы, читайте материале.

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