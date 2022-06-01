Оккупанты выпустили по Днепропетровщине три ракеты "Торнадо"

В Днепропетровской области российские оккупанты 1 июня нанесли ракетные удары по Синельниковскому району.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
“К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо". Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем. На месте работают спасатели. Их работу усложняет непогода”, — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что на Днепропетровщине семь общин признали пострадавшими в результате войны.
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