Арестович предупредил о наступлении оккупантов на Запорожье

Арестович предупредил о наступлении оккупантов на Запорожье

Российские военные предприняли провальные попытки продвинуться в районе Гуляйполя и теперь готовятся наступать в направлении Запорожья.

В то же время наступление оккупантов на Запорожье пока остается под вопросом.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире "24 канала".

"Оккупанты пытались наступать на Гуляйполевском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье", – сказал советник главы ОП.

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В то же время Арестович сомневается в наступлении российских войск на Запорожье.

"Они готовятся, но посмотрим, будет ли это", – добавил он.

Напомним, российские захватчики каждый день обстреливают Гуляйполе в Запорожской области. В течение 31 мая они разрушили 10 домов.

В тот же день оккупанты обстреляли город Орехов: повреждены школа, больницы и многие дома.

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