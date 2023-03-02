США объявят о новом пакете помощи Украине: что известно

Прежде всего в пакет помощи войдут боеприпасы для HIMARS и другой артиллерии.

Соединенные Штаты завтра, 3 марта, анонсируют новый пакет военной помощи Украине.

Об этом на брифинге заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

По его словам, в пакет войдут, прежде всего, "боеприпасы для систем оружия, которые украинцы уже получали, в том числе для реактивных систем HIMARS и другой артиллерии".

Кирби не назвал, на какую сумму рассчитан новый пакет помощи, добавив, что более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

Ожидается, что помощь Украине станет основополагающей темой обсуждения между президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем во время встречи двух лидеров в Белом доме в пятницу.

США также обсуждают со своими союзниками возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России в войне против Украины.

Кирби спросили, будут ли потенциальные санкции против Китая темой для Байдена и Шольца, и он ответил: "Я бы, конечно, ожидал, что в контексте разговоров о происходящем в Украине может возникнуть вопрос поддержки России третьей стороной".

Напомним, что о предыдущем оборонном пакете помощи США объявили 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. В пакет на 2 млрд долларов вошли беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА, а также запасы боеприпасов для артиллерии.

Также Штаты предоставляют более 10 миллиардов долларов США на бюджетную поддержку правительству Украины и поддержку украинцев, пострадавших от нападений России.

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