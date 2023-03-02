Автогол принес "Барселоне" победу над "Реалом" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" закончился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Хави забили в первом тайме. На 26-й минуте Эдуарду Камавинга потерял мяч на правом фланге обороны, после чего Франк Кессье пробил в Тибо Куртуа, но затем мяч от ноги защитника "сливочных" Эдера Милитао залетел в сетку.

Отметим, что эта стадия турнира состоит из двух матчей. Ответный поединок "сине-гранатовые" и "сливочные" проведут 5 апреля на "Камп Ноу".

В решающем матче Кубка Испании "Реал" или "Барселона" сразится с победителем пары "Осасуна" – "Атлетик" Бильбао. В первой полуфинальной игре "Осасуна" минимально победила на своем поле – 1:0.

Читайте также:

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Марсель" с Малиновским сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв середняку второй лиги (видео)

Ассист Зинченко помог "Арсеналу" разбить "Эвертон" с Миколенко и укрепить лидерство в АПЛ (видео)