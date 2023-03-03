"Бавовна" під Москвою: у РФ розділилися думки про причини інциденту

У Росії назвали низку "причин", через які мешканці Московської області ввечері четверга, 2 лютого, чули вибухи. Наразі пропагандистські ЗМІ й Telegram-канали надали щонайменше три "версії" із посиланням на "свої джерела".

Так, у Telegram-каналах росіян інформують, що в районі вибуху нібито "нічого підозрілого знайти не вдалося". Посилаючись на власні джерела, додають, що вибух міг бути "звуком від переходу літаків МІГ на надзвукову швидкість якраз у небі над підмосковним містом".

У провідних агенціях масової пропаганди країни-агресорки надали ще кілька версій:

Вибух у Коломині нібито стався в повітрі. Припускають, що його причиною міг стати "безпілотник", уламки якого не виявлені. Про це нібито кажуть "джерела в правоохоронних органах";

Ознак вибухів у районі Коломни, за попередніми даними, немає. Таку версію нібито надав "представник екстрених служб".

Нагадаємо, увечері 2 березня в околицях міста Коломна Московської області пролунав гучний вибух, який було чутно в усіх куточках міста. Про нього повідомили місцеві Telegram-канали й опублікували відповідні фото й відео.

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