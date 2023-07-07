В Одесской области четверо человек умерли от отравления алкоголем

В Раздельнянском районе Одесской области зафиксировано массовое отравление людей некачественной водкой: четыре человека умерли, еще семь находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Трагедия произошла в селе Старостино в Одесской области. "Скорая" один за другим госпитализировала в больницу местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из тамошнего магазина.

"Три человека в больнице скончались. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его жительства. Предварительная причина смерти — токсическое действие и отравление химическими веществами. Семь человек остаются в критическом состоянии", — сообщили в полиции.

Женщину, реализовавшую суррогатный алкоголь, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей.

Напомним, в Одесской области после употребления рыбы госпитализировали четырех женщин в состоянии средней тяжести, одна из пострадавших – беременная.

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