Членство Украины в НАТО преждевременно — Байден

В воскресенье Байден направляется в Европу для недельной поездки, включая саммит НАТО в Литве, где война России против Украины, а также стремление Киева присоединиться к НАТО являются ключевыми вопросами саммита.

Перед этой поездкой американский президент Джо Байден заявил СМИ, что война России в Украине должна закончиться, прежде чем Североатлантический союз сможет рассмотреть вопрос о добавлении Киева в свои ряды.

Об этом пишет CNN.

Байден заявил, что хотя членство Украины в НАТО преждевременно, США и их союзники по НАТО будут продолжать обеспечивать президента Владимира Зеленского и его силы безопасностью и вооружением, необходимым для прекращения войны с Россией. Попытки Зеленского вступить в НАТО будут одним из ключевых вопросов, которые возникнут на встрече.

"Я не думаю, что у НАТО есть единодушие относительно того, вводить или нет Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны", — сказал Байден.

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«Например, если вы это сделали, то вы знаете – и я имею в виду то, что я говорю – мы полны решимости использовать каждый дюйм территории, являющейся территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли, несмотря ни на что. Если война идет, мы все на войне. Мы сражаемся с Россией, если бы это было так», — резюмировал Байден.

Напомним, ранее госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что в США не изменили свою позицию по вступлению Украины в НАТО. Там считают, что сначала Киев должен провести реформы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического альянса перед вступлением.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

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