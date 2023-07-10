В России заныли, что Украина пыталась ракетами атаковать Крымский мост

В России признали, что Украина пыталась ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям. Киев не комментирует эти события.

В России заявили, что 9 июля Украина пыталась нанести ракетный удар по Крымскому мосту.

Об этом пишут РосЗМП со ссылкой на Министерство обороны РФ и силовые структуры.

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"Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области", – сообщил начальник главного штаба ВКС Афзалов.

В оборонном ведомстве страны-террористки заявили, что Украина 9 июля пыталась ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Вроде бы попытки были безуспешными.

"Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200, еще две ракеты отклонены РЭБ. Жертв и разрушений в результате неудачной атаки Киева нет", — уверяют в Минобороны РФ.

После этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поставил задачу организовать работу по выявлению позиций С-200 и ударных средств противника, планировать предупредительное поражение. Кроме того, он поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха", пишут пропагандисты.

Украинская сторона не комментировала эти события.

Взрывы в районе Крымского моста: что известно

Напомним, около обеда 9 июля в Керчи раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что из ука взрывов было слышно в районе Крымского моста. Оккупационные "власти" сразу заявили об "успешной" аббате ПВО.

В Сети очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как российское ПВО пытается сбить ракету. Фото и видео показывают, что над мостом вздымался густой чёрный дым. Кремлевские пропагандисты сообщили, что движение на мосту перекрыто в обе стороны.

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