Мама врятувала немовля за секунду до того, як впала стеля – відео

Жінка врятувала свою дитину за мить до того, як у її помешканні звалилася стеля.

Про це повідомляє nypost.com.

Інцидент стався у столиці Камбоджі Пномпені після того, як власниця магазину Піп Срей, яка керує бізнесом у тому самому будинку, закінчила роботу та повернулася додому.

Відео починається з того, що Срей тримає дитину і стоїть поряд із трьома іншими маленькими дітьми у кімнаті.

Жінка з дітьми за мить до падіння стелі / Фото: скриншот з відео

Чути звук, і Піп та двоє дітей з криком починають тікати. Потім жінка повертається назад і витягує до безпечного місця крихітного хлопчика, який залишився в ходунках посеред кімнати.

Стеля, що була над нею та дітьми, звалилася на землю.

"Він би помер, якби на нього впала стеля. Я інстинктивно втекла, коли побачила, що стеля падає. Щось змусило мене озирнутися, і я побачила його там, тому просто підбігла і схопила його", - пригадала вона.

Будівельники, які пізніше відремонтували будівлю, звинуватили в обваленні стелі погану конструкцію та нещодавні зливи, які послабили її.

Нагадаємо, чоловік подав до суду на Google Maps через його фото біля гей-сауни. Цей знімок побачила його дружина.

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