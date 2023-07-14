Мама спасла младенца за секунду до того, как упал потолок - видео

Женщина спасла своего ребенка за мгновение до того, как в ее доме упал потолок.

Об этом сообщает nypost.com.

Инцидент произошел в столице Камбоджи Пномпени после того, как владелица магазина Пип Срей, управляющая бизнесом в том же доме, закончила работу и вернулась домой.

Видео начинается с того, что Срей держит ребенка и стоит рядом с тремя маленькими детьми в комнате.

Женщина с детьми за мгновение до падения потолка / Фото: скриншот с видео

Слышен звук, и Пип и двое детей с криком начинают убегать. Затем женщина возвращается назад и вытаскивает в безопасное место крошечного мальчика, оставшегося в ходунках посреди комнаты.

Потолок, который был над ней и детьми, свалился на землю.

"Он бы умер, если бы на него упал потолок. Я инстинктивно убежала, когда увидела, что потолок падает. Что-то заставило меня оглянуться, и я увидела его там, поэтому просто подбежала и схватила его", — вспомнила она.

Строители, позже отремонтировавшие здание, обвинили в обрушении потолка плохую конструкцию и ослабившие ее недавние ливни.

Напомним, мужчина подал в суд на Google Maps из-за его фото возле гей-сауны. Этот снимок увидела его жена.

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