Мама спасла младенца за секунду до того, как упал потолок - видео

Все могло закончиться трагедией.
Женщина спасла своего ребенка за мгновение до того, как в ее доме упал потолок.
Об этом сообщает nypost.com.
Инцидент произошел в столице Камбоджи Пномпени после того, как владелица магазина Пип Срей, управляющая бизнесом в том же доме, закончила работу и вернулась домой.
Видео начинается с того, что Срей держит ребенка и стоит рядом с тремя маленькими детьми в комнате.
Слышен звук, и Пип и двое детей с криком начинают убегать. Затем женщина возвращается назад и вытаскивает в безопасное место крошечного мальчика, оставшегося в ходунках посреди комнаты.
Потолок, который был над ней и детьми, свалился на землю.
"Он бы умер, если бы на него упал потолок. Я инстинктивно убежала, когда увидела, что потолок падает. Что-то заставило меня оглянуться, и я увидела его там, поэтому просто подбежала и схватила его", — вспомнила она.
Строители, позже отремонтировавшие здание, обвинили в обрушении потолка плохую конструкцию и ослабившие ее недавние ливни.
Напомним, мужчина подал в суд на Google Maps из-за его фото возле гей-сауны. Этот снимок увидела его жена.
Читайте также: