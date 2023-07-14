"Розіп'яті священники": російські пропагандисти вигадали нову абсурдну "лякалку"

Російські пропагандисти вдалися до нових “лякалок” - тепер по своїх каналах вони розповсюджують фейки не про “розіп'ятого хлопчика”, а про "розіп'ятих священників" та "зникаючих дітей" у Бердянську, Донецьку та Луганську.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер “Фашик Донецький”.

Як зазначається, пропагандисти поширюють Мережою відео, на якому жінка у військовій формі запевнює в тому, що українські військові нібито вчиняли “звірства”. А відбувалися вони, що цікаво, в окупованих РФ з 2014 року Донецьку та Луганську, а вже пізніше - у Бердянську Запорізької області.

"Вчора я буквально була у храмі – тут, у Бердянську. Мені розповідали, як діють методи залякування. Про це мені говорили і в Донецьку, в Луганську. Ми всі знаємо розіп'ятих батюшок, ми знаємо похованих людей у ставках під Донецьком, ми знаємо зникаючих дітей, ми все знаємо. Це страшні методи, після яких нормальна людина будь-яка, яка не має зброї в руках – вона, природно, починає закриватися і просто... Їй залишається тільки чекати", – сказала пропагандистка.

Кумедно, що навіть її “колега” здивувалася її висловам. Водночас українці у коментарях почали пристрасно обговорювати новий фейк росіян.

Нагадаємо, що Данілов відреагував на слова Воллеса про "недостатню вдячність" України.

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