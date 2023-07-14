Українські військові просунулись на Мелітопольському напрямку: названо відстань

Українські захисники протягом тижня просунулись на південь та південний схід на Мелітопольському напрямку на 1700 м.

Про це повідомив представник Національної гвардії, полковник Микола Уршалович.

За його словами, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув", - сказав Уршалович.

Окупанти РФ намагалися проводити контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення. Втім, росіяни успіху не досягли.

Крім того, українські оборонці продовжують утримувати позиції на Бердянському напрямку. На цій ділянці фронту за минулий тиждень окупанти завдали по українських бійцях близько 50 артилерійських ударів.

Як повідомлялося, на півдні України окупанти зосередились на глибокій обороні. Також росіяни намагаються повернутися на позиції, що були підтоплені через підрив Каховської ГЕС.

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