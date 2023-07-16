Под Бахмутом "минусовали" блиндаж с оккупантами — видео

Украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Эффектная и эффективная работа аэроразведки и минометчиков: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом. По меньшей мере 4 захватчика ликвидированы", — говорится в сообщении.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал прицельную работу ВСУ по оккупантам в Белогоровке (видео).

Эффективная работа: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом

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