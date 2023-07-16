Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Бахмутом "минусовали" блиндаж с оккупантами — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
658
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Бахмутом "минусовали" блиндаж с оккупантами — видео

Под Бахмутом "минусовали" блиндаж с оккупантами. Фото: скриншот.

Пограничники уничтожили в Донецкой области очередную группу российских захватчиков.

Украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Эффектная и эффективная работа аэроразведки и минометчиков: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом. По меньшей мере 4 захватчика ликвидированы", — говорится в сообщении.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал прицельную работу ВСУ по оккупантам в Белогоровке (видео).

Эффективная работа: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом

Эффективная работа: пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
658
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация