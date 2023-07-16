Взрывы в Сумской области: в ОВА назвали причину

В воскресенье, 16 июля, в обед в Сумской области раздались взрывы. В ОВА сообщили, что над областью силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Сумской ОВД.

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"Сегодня В 11.30 средствами ПВО ВСУ был сбит вражеский БпЛА над территорией Сумского района. Это уже вторая враждебная цель за день, уничтоженная нашими защитниками! Спасибо еще раз нашим героям!", — говорится в сообщении.

Добавим, что в 11:07 Воздушные силы предупреждали жителей Сумщины о возможной работе ПВО по вражескому беспилотнику. Перед этим в области объявлялась воздушная тревога, продолжавшаяся 38 мин.

Как сообщалось ранее, в селе Трифоновка на Херсонщине двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного объекта. По данным ОВА, дети обнаружили на улице неизвестный предмет и решили его поднять. У обоих – черепно-мозговые травмы и контузии. 8-летний ребенок также получил еще и осколочные ранения туловища, рук и ожогов ноги.

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