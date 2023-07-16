Більше, ніж аксесуар: зіркові прихильниці сумок Birkin

Стало відомо, що на 77 році життя померла англо-французька акторка, співачка та жінка, яка дала своє ім'я сумці Hermès Birkin – Джейн Біркін.

Не секрет, що Джейн Біркін приклала руку до створення цього легендарного та улюбленого сьогодні серед знаменитостей аксесуара.

Джейн Біркін / Фото: Associated Press

1984 року Джейн була попутницею голови правління Hermès Жан-Луї Дюма, і в літаку акторка випадково розсипала вміст своєї дорожньої сумки. Коли вона почала спішно збирати свої речі, її сусід зробив зауваження сказавши, що в сумці мають бути зручні кишеньки, щоб нічого не випадало. Біркін відповіла, що Hermès не виробляє сумки з кишеньками. Дюма зізнався, що він і є Hermès, і Біркін може викласти йому всі свої побажання щодо такої ідеальної сумки.

Сумка Birkin / Фото: Associated Press

Через місяць Джейн запросили до офісу компанії, де вона вибрала екскіз ідеальної, на її погляд, сумки, дизайн якої був втілений у життя.

Сумки Birkin / Фото: Associated Press

Сумка стала найвідомішим і найбажанішим жіночим аксесуаром, символом розкоші та обов'язковим атрибутом життя класу люкс. Її ціна стартує від 9 тисяч доларів і може досягати і шестизначних чисел, а черга на попереднє замовлення може становити кілька років. Серед зірок багато шанувальниць Birkin.

Кетрін Хейгл / Фото: Associated Press

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Кріс Дженнер / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Карді B / Фото: Getty Images

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

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