Більше, ніж аксесуар: зіркові прихильниці сумок Birkin

Стало відомо, що на 77 році життя померла англо-французька акторка, співачка та жінка, яка дала своє ім'я сумці Hermès Birkin – Джейн Біркін.
Не секрет, що Джейн Біркін приклала руку до створення цього легендарного та улюбленого сьогодні серед знаменитостей аксесуара.
1984 року Джейн була попутницею голови правління Hermès Жан-Луї Дюма, і в літаку акторка випадково розсипала вміст своєї дорожньої сумки. Коли вона почала спішно збирати свої речі, її сусід зробив зауваження сказавши, що в сумці мають бути зручні кишеньки, щоб нічого не випадало. Біркін відповіла, що Hermès не виробляє сумки з кишеньками. Дюма зізнався, що він і є Hermès, і Біркін може викласти йому всі свої побажання щодо такої ідеальної сумки.
Через місяць Джейн запросили до офісу компанії, де вона вибрала екскіз ідеальної, на її погляд, сумки, дизайн якої був втілений у життя.
Сумка стала найвідомішим і найбажанішим жіночим аксесуаром, символом розкоші та обов'язковим атрибутом життя класу люкс. Її ціна стартує від 9 тисяч доларів і може досягати і шестизначних чисел, а черга на попереднє замовлення може становити кілька років. Серед зірок багато шанувальниць Birkin.
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