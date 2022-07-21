Сумки Дженніфер Лопес: розглядаємо улюблені аксесуари суперзірки

Вона завжди має на публіці ідеальний вигляд, а кожний лук продуманий до найменших деталей.

Дженніфер Лопес велика модниця і завжди на публіці вона демонструє стильні образи у вбраннях з останніх колекцій, але, окрім них, у неї ще й величезна колекція аксесуарів, серед яких особливе місце займають сумки. Практично до кожного образу зірка підбирає нову сумку, тому навіть страшно уявити, скільки їх у її гардеробній, проте сьогодні ми спробували відібрати найцікавіші моделі, з якими Дженніфер з'являлася.

Birkin

Особо вона обожньє місткі сумки Birkin від бренду Hermès. У колекції знаменитостей таких кілька і всі різних кольорів. Дженніфер носить їх як зі спортивними легінсами, так і з елегантними сукнями.

Dior

Модель Book Tote одна з улюблених у Лопес. Вона часто доповнює нею повсякденні образи.

Dolce & Gabbana

Якось на червоній доріжці зірка з'явилася з неймовірно ніжною та гламурною сумкою-коробкою Floral Inlay Box Clutch від знаменитого Модного даму.

Lily Clutch

Для прем'єри фільму Бена Аффлека "Ніжний бар" Дженніфер обрала чарівний клатч моделі Tyler Ellis із перламутру. Ці сумки виготовляються в Італії вручну.

Chanel

Звичайно ж у колекції такої зірки як Дженніфер будуть і сумки від Chanel. Вона має дуже оригінальну модель-хобо з торочкою з колекції 2014 року, а також класичну стьобану сумку на ланцюжку і велику тканинну.

Valentino

Також серед сумок, з якими ми не раз бачили Джей Ло, – італійський Модний дім Valentino. Моделей цієї марки у неї досить багато, і всі вони яскравих відтінків чи цікавих дизайнів.

Gucci

Однією з найулюбленіших моделей Дженніфер останнім часом стала сумка Diana від Gucci. Ця модель примітна своєю оригінальною бамбуковою ручкою, яка надає їй дуже оригінальний вигляд.

Fendi

Сумки цього бренду у Джен зустрічаються не часто, але все ж таки кілька оригінальних моделей є.

Tom Ford

Клатчі Лопес в основному вибирає для червоних доріжок і цей величезний коричневий, мав досить цікавий вигляд з її коричневим вбранням від Herve Leger.

Bulgari

Варто зазначити, що Bulgari виготовляють не лише ювелірні вироби, а й аксесуари. Так у колекції Лопес є кілька сумок від цього знаменитого бренду. Обидві моделі у ретро-дизайні та з невеликою ручкою.

Aspinal of London

Не лише герцогиня Кембриджська носить цю модель, а й голлівудська зірка. У Дженніфер модель Midi Mayfair Bag у смарагдовому відтінку.

Coach

Повсякденні сумки від Coach теж є в колекції суперзірки і вона досить часто доповнює ними свої образи.

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